لاعبات المنتخب الأيرلندي يدرن ظهورهن أثناء عزف النشيد الإسرائيلي

2024-02-23 / 22:57
0
هبة بريس _ رياضة

قال إعلام عبري إن لاعبات المنتخب الأيرلندي لكرة القدم تحت 17 عامًا أدرن ظهورهن أثناء عزف “النشيد الوطني الإسرائيلي”، قبيل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2024 في تيرانا، ألبانيا، اليوم الجمعة، “احتجاجًا على العملية العسكرية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة”.

ونقل موقع i24NEWS عن “الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم” قوله إنه يأمل أن “يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وفيفا إجراءات تأديبية ضد الفريق الأيرلندي في ضوء الحادث”.

وكان رئيس الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بول كوك، قد خضع للاستجواب من قبل برلمانيين أيرلنديين، أمس الخميس، بشأن السماح بإقامة المباراة ضد إسرائيل. وقال إنه “شعر بالفزع شخصياً من الوضع في غزة”، لكنه فسّر بأن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم مطالب باتباع قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وذكَّرَ الموقع العبري بأن المنتخب الوطني الأيرلندي لكرة السلّة للسيدات كان قد رَفَضَ، في وقت سابق من هذا الشهر، مصافحة نظيره الإسرائيلي، خلال مباراة تصفيات بطولة أوروبا لكرة السلة في ريغا، بسبب الحرب في غزة.

كذلك اختار اللاعبون الأيرلنديون عدم المشاركة في العرض التقليدي للفريق، والبقاء على مقاعد البدلاء.

بعد هذه الأحداث، تم “تعطيل حساب أنستغرام الخاص بالمنظمة الرياضية الأيرلندية بشكل دائم”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أسيك ميموزا وسيمبا يتعادلان ويعقدان مهمة الوداد في دوري الأبطال

أسيك ميموزا وسيمبا يتعادلان ويعقدان مهمة الوداد في دوري…

2024-02-23 / 22:11
Photo of المغرب ضمن الدول الرائدة في المجال الرياضي

المغرب ضمن الدول الرائدة في المجال الرياضي

2024-02-23 / 21:49
Photo of رضا سليم يطرق أبواب المنتخب الوطني ويوجه رسالة مشفرة للركراكي

رضا سليم يطرق أبواب المنتخب الوطني ويوجه رسالة مشفرة…

2024-02-23 / 20:52
Photo of الدوري الثاني.. منع تنقل جماهير رجاء بني ملال إلى خريبكة خوفا من أعمال شغب

الدوري الثاني.. منع تنقل جماهير رجاء بني ملال إلى…

2024-02-23 / 20:17
Photo of بعثة نهضة بركان تكمل طريقها نحو جنوب أفريقيا بعد تسوية أزمة الترخيص

بعثة نهضة بركان تكمل طريقها نحو جنوب أفريقيا بعد…

2024-02-23 / 20:02
Photo of “حريق مميت” يتسبب في تأجيل مباراة فالنسيا وغرناطة في الليغا

“حريق مميت” يتسبب في تأجيل مباراة فالنسيا وغرناطة في…

2024-02-23 / 19:51
Photo of المغرب يتوج بطلا لأفريقيا في رياضة المواي طاي

المغرب يتوج بطلا لأفريقيا في رياضة المواي طاي

2024-02-23 / 19:43
Photo of بمشاركة رضا سليم.. الأهلي المصري يهزم مودياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

بمشاركة رضا سليم.. الأهلي المصري يهزم مودياما الغاني في…

2024-02-23 / 19:03
Photo of قضية إلياس شاعر.. تعليق فريق كوينز بارك رينجرز

قضية إلياس شاعر.. تعليق فريق كوينز بارك رينجرز

2024-02-23 / 18:52
Photo of بسبب نيمار.. الشرطة القضائية تفتش مقر باريس سان جيرمان

بسبب نيمار.. الشرطة القضائية تفتش مقر باريس سان جيرمان

2024-02-23 / 18:42

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق