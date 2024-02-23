السلطات تمهل مطاعم دار بوعزة 15 يوما لإخلاء الملك العمومي البحري

2024-02-23 / 21:03
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هبة بريس _ الرباط

وجهت السلطات المحلية بالمنطقة الحضرية دار بوعزة بالدار البيضاء بتعليمات من عامل إقليم النواصر، سبعة إنذارات للمطاعم المحتلة لأراضي تابعة للملك العمومي البحري بدون سند قانوني .

وحسب الوثيقة التي تتوفر عليها جريدة “هبة بريس” فقد وجه المدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالدار البيضاء، إنذارات إلى الشركات المعنية التي غالبيتها عبارة عن مطاعم خاصة، إنذار حول احتلال قطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري بدون سند قانوني.

وطالبت الإنذارات من الشركات المعنية اتخاذ الاجراءات الازمة لاخلاء القطع الأرضية المستغلة داخل أجل 15 يوما من التوصل بالانذارات، باعتبارهم في وضعية احتلال غير مشروع.

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