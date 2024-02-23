قضية إلياس شاعر.. تعليق فريق كوينز بارك رينجرز

هبة بريس _ رياضة

أصدر فريق كوينز بارك رينجرز بيانا، مساء اليوم الجمعة 23 فبراير، على خلفية تداول تقارير صحفية لخبر “إدانة” الدولي المغربي إلياس شاعر في قضية “اعتداء”.

وقال نادي كوينز بارك رينجرز “إن النادي على اتصال منتظم مع الفريق القانوني لإلياس شاعر فيما يتعلق بتهمة الاعتداء الموجهة ضده”.

وأوضح النادي أن “الإجراءات القانونية لم تنتهي بعد في هذه القضية. ولذلك فإن النادي لن يدلي بأي تعليقات أخرى في هذه المرحلة”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp