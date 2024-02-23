الحسيمة..”القاتل الصامت” ينهي حياة شابة ويدخل زوجها المستشفى

هبة بريس - مكتب طنجة

تسبب تسرب لغاز أوحادي أوكسيد الكاربون ، أمس الخميس ، في مصرع شابة متزوجة بحي سيدي عابد بمدينة الحسيمة .

وقالت مصادر محلية، إن الضحية وزوجها تعرضا للاختناق إثر تسرب لغاز أوحادي أوكسيد الكاربون من سخان الماء ليسقطا مغما عليهما ، قبل أن يتم نقلهما الى المستشفى .

وتمكنت الاطقم الطبية بمستشفى الحسيمة من انقاذ حياة الزوج فيما فارقت الزوجة الحياة متأثرة باستنشاقها لغاز أوحادي أوكسيد الكاربون .

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