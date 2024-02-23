الحسيمة..”القاتل الصامت” ينهي حياة شابة ويدخل زوجها المستشفى
هبة بريس - مكتب طنجة
تسبب تسرب لغاز أوحادي أوكسيد الكاربون ، أمس الخميس ، في مصرع شابة متزوجة بحي سيدي عابد بمدينة الحسيمة .
وقالت مصادر محلية، إن الضحية وزوجها تعرضا للاختناق إثر تسرب لغاز أوحادي أوكسيد الكاربون من سخان الماء ليسقطا مغما عليهما ، قبل أن يتم نقلهما الى المستشفى .
وتمكنت الاطقم الطبية بمستشفى الحسيمة من انقاذ حياة الزوج فيما فارقت الزوجة الحياة متأثرة باستنشاقها لغاز أوحادي أوكسيد الكاربون .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp