ابنة وشقيقة المخرج المصري محمد سامي تتعرضان لحادث سير خطير

هبة بريس - متابعة

تعرضت ابنة المخرج المصري محمد سامي، وشقيقته ريم، لحادث سير مروع، أثناء عودتهما من المطار، ما أدى إلى تحطيم السيارة، وإصابة ابنة محمد سامي في رأسها.

ونشر سامي عبد العزيز، والد المخرج المصري، عبر حسابه الشخصي بموقع “فيسبوك”، صورة سيارة محطمة، وعلق عليها قائلًا: “اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة على ما أكرمتني به، بنجاة ابنتي وحفيدتي، من حادث عند عودتهما من المطار”.

وتابع عبد العزيز: “حيث قام السائق، الذي يحمل الحقائب بصدم السيارة التي يركبونها من الخلف، وأحدث بحفيدتي رضوضا في رأسها، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين”.

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