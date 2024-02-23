نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية يومي الجمعة و السبت

2024-02-23 / 13:14
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هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن هبات رياح قوية (70- 90 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار، وتساقطات ثلجية (15 – 30 سم)، مرتقبة يومي الجمعة و السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية (70 – 90 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار، ابتداء من اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 على الساعة العاشرة صباحا، إلى غاية يوم غد السبت 24 فبراير 2024 على الساعة السادسة مساء، بكل من فكيك، جرادة، الرشيدية، الناظور، دريوش، كرسيف، تاوريرت، تازة، بولمان، ميدلت وكلميم.

وأضاف المصدر ذاته، أن هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار (مستوى اليقظة: برتقالي)، تتراوح سرعتها ما بين 70 و 85 كلم في الساعة، مرتقبة أيضا بكل أسا – الزاك، سيدي إفني والسواحل التابعة لأقاليم شتوكة أيت بها، أكادير إداوتنان، تزنيت وإنزكان أيت ملول، وذلك اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 من الساعة الثانية عشرة زوالا إلى الساعة الحادية عشرة ليلا.

وأشارت المديرية إلى أن تساقطات ثلجية (مستوى اليقظة: برتقالي) تتراوح مقاييسها ما بين 15 و 30 سنتمتر، مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1400متر، بكل من كرسيف، إفران، تازة، صفرو، بولمان وميدلت، من الساعة السادسة مساء من اليوم الجمعة 23 فبراير 2024 إلى غاية الحادية عشرة ليلا من يوم غد السبت 24 فبراير 2024.

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