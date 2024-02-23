اكادير : إنت.حار شخص تحت قنطرة ومصرع شابين في حادث سير

2024-02-23 / 13:05
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

ثر عشية امس الخميس 22 فبراير الجاري ، على جثة شخص معلقة بحبل اسفل قنطرة وادي سوس على مستوى الطريق الرابطة بين اكادير وانزكان ايت ملول .

وقد حل بمكان الواقعة المصالح الأمنية والوقاية المدنية، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من اجل التشريح الطبي، فيما باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها بخصوص ظروف وملابسات عملية الإنتحار .

وفي نفس اليوم، لقي شابين كانا على متن دراجة نارية حتفهما بعدما صدمتهما سيارة رباعية الدفع على مستوى الطريق الرابطة بين ميناء اكادير في اتجاه منطقة انزا.

مصادر الجريدة، رجحت ان تكون السرعة المفرطة وعدم التحكم في السيارة وراء هذا الحادث، وقد تم وضع السائق تحت تدبير الحراسة النظرية، وإيداع جثتي الشابين مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بأكادير.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة والقنيطرة تسجلان أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24…

2024-02-23 / 14:26
Photo of نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية يومي الجمعة و السبت

نشرة انذارية: رياح قوية وتساقطات ثلجية يومي الجمعة و…

2024-02-23 / 13:14
Photo of محام بهيئة خريبكة يطالب بفتح بحث جنائي ضد وزير العدل

محام بهيئة خريبكة يطالب بفتح بحث جنائي ضد وزير…

2024-02-23 / 11:54
Photo of ترويج غاز “بروتوكسيد الآزوت” المخدر يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء ومراكش

ترويج غاز “بروتوكسيد الآزوت” المخدر يجر 5 أشخاص للاعتقال…

2024-02-23 / 11:00
Photo of الـENCG سطات.. ارتباك ودورة استدراكية مُعلقة وطلبة متذمرون

الـENCG سطات.. ارتباك ودورة استدراكية مُعلقة وطلبة متذمرون

2024-02-23 / 09:59
Photo of الـFNE: إيقاف الأساتذة قرار تعسفي ومجحف وغير قانوني

الـFNE: إيقاف الأساتذة قرار تعسفي ومجحف وغير قانوني

2024-02-23 / 09:36
Photo of طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة

طقس الجمعة.. زخات مطرية ورياح قوية بعدد من مناطق…

2024-02-23 / 09:08
Photo of تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

تأجيل النظر في ملف التلاعب ببرنامج أوراش

2024-02-22 / 23:35
Photo of طنجة..توقيف شخصين بمحطة القطار وبحوزتهما كمية من “القرقوبي “

طنجة..توقيف شخصين بمحطة القطار وبحوزتهما كمية من “القرقوبي “

2024-02-22 / 22:19
Photo of طنجة..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بسبب الرشوة

طنجة..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بسبب الرشوة

2024-02-22 / 21:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق