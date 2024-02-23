اكادير : إنت.حار شخص تحت قنطرة ومصرع شابين في حادث سير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ثر عشية امس الخميس 22 فبراير الجاري ، على جثة شخص معلقة بحبل اسفل قنطرة وادي سوس على مستوى الطريق الرابطة بين اكادير وانزكان ايت ملول .

وقد حل بمكان الواقعة المصالح الأمنية والوقاية المدنية، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من اجل التشريح الطبي، فيما باشرت الشرطة القضائية تحقيقاتها بخصوص ظروف وملابسات عملية الإنتحار .

وفي نفس اليوم، لقي شابين كانا على متن دراجة نارية حتفهما بعدما صدمتهما سيارة رباعية الدفع على مستوى الطريق الرابطة بين ميناء اكادير في اتجاه منطقة انزا.

مصادر الجريدة، رجحت ان تكون السرعة المفرطة وعدم التحكم في السيارة وراء هذا الحادث، وقد تم وضع السائق تحت تدبير الحراسة النظرية، وإيداع جثتي الشابين مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بأكادير.

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