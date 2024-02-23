ترويج غاز “بروتوكسيد الآزوت” المخدر يجر 5 أشخاص للاعتقال بالبيضاء ومراكش

2024-02-23 / 11:00
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هبة بريس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بكل من مدينتي الدار البيضاء ومراكش، 5 أشخاص من بينهم مواطن من جنسية عربية، يشتبه في تورطهم في قضية حيازة وترويج 150400 عبوة من غاز”بروتوكسيد الآزوت” الذي يشتبه في تسخيره في التخدير خارج نطاق استعماله الأصلي.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه بناء على معطيات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تم توقيف المشتبه فيهم خلال تدخلات أمنية متزامنة بكل من الدار البيضاء ومراكش وضواحيهما.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي امتدادات هذا النشاط الإجرامي على الصعيد الوطني.

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