الـFNE: إيقاف الأساتذة قرار تعسفي ومجحف وغير قانوني

هبة بريس - الرباط

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بنموسى شكيب، بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة في حق عدد من الأساتذة.

وعبرت الجامعة، في رسالة وجهتها للوزير، عن أسفها من إقدام الوزارة على اتخاذ قرارات تأديبية تعسفية ومجحفة وغير قانونية ضد العديد من نساء ورجال التعليم الموقفين، مع إرغامهم على توقيع التزامات تتعارض مع الحق في ممارسة الإضراب والاحتجاج من أجل مطالبهم العادلة والمشروع”.

ودعت الجامعة، الوزير الوصي، ب الى الالتزام الذي قدمته الوزارة في اجتماعات عديدة مع النقابات التعليمية، الذي يؤكد أنه سيتم طرح الموضوع مع النقابات التعليمية الخمس للتداول فيه قبل اتخاذ أي قرار.

واحتجت الجامعة على اعتماد الوزارة “المقاربة الانتقامية في حق نساء ورجال التعليم مارسوا حقهم الدستوري في التعيير عن رفضهم للأوضاع المهنية والقانونية والاجتماعية بوزارة التربية”، مطالبة بالسحب الفوري لهذه القرارات الإدارية، ذات المضمون الانتقامي، والإسراع بتسريح رواتب الموقفين والموقفات، انتصارا لمصلحة التربية الوطنية أولا والموظفين بها ثانيا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp