طنجة..الرقم الأخضر يطيح بعون سلطة بسبب الرشوة

هبة بريس – مكتب طنجة

أوقفت عناصر الضابطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة , عون سلطة برتبة “مقدم ” يشتغل بالملحة الإدارية 10 مكرر متلبسا بتلقي رشوة .

وقد تم ايقاف المتهم على إثر اتصال جرى من مواطن بالرقم الأخضر الذي وضعته النيابة العامة على الصعيد الوطني قصد التبليغ وتلقي شكايات المواطنين بخصوص كشف حالات الابتزاز والفساد ، حول طلب عون السلطة رشوة مقابل قضاء غرض إداري يتعلق بوثائق “أمو التضامن ” .

وجرى نصب كمين محكم من طرف عناصر الضابطة القضائية حيث تم توقيف عون السلطة متلبسا بتلقي الرشوة ليتم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة المختصة.

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