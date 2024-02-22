” الاأطوروت ” توصي بأخذ الحيطة والحذر بسبب رياح قوية

هبة بريس _ الرباط

أوصت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، اليوم الخميس، مستعملي عدد من الطرق السيارة بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل، وذلك عقب صدور نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار.

وأوضح بلاغ للشركة أنه “عقب النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم، معلنة هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار على مستوى بعض أقاليم المملكة، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة الرابعة صباحا، إلى غاية بعد غد السبت على الساعة السادسة مساء، توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مستعملي الطريق السيار تازة-وجدة والطريق السيار أمسكرود-أكادير بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل”.

ولطلب أي معلومة عن حركة السير أو مساعدة على الطريق السيار، ذكرت الشركة مستعملي الطريق السيار بالاتصال بمركز النداء 5050 وبالاطلاع على التطبيق (ADM Trafic).

وأشارت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى أنها معبأة وفق نظام اليقظة الشاملة رفقة شركائها المتدخلين على الشبكة

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