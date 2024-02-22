ربيع القاطي يعلن مشاركته في فيلم أجنبي على منصة “نيتفليكس”

2024-02-22 / 16:09
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هبة بريس - الرباط

أعلن الممثل ربيع القاطي، مشاركته في فيلم أجنبي سيعرض على منصة “نيتفلكس”.

ونشر القاطي الملصق الترويجي الخاص، على حسابه بموقع “انستغرام” والذي يحمل عنوان ”لي سالايري دي لا پيور”، وهو من إخراج الفرنسي جوليان لوكليرك.

وفي سياق متصل، ضرب الفنان ربيع القاطي، موعدا لجمهوره خلال شهر رمضان، مع مسلسل “الشياطين لا تتوب”، والذي سيعرض على القناة الثانية.

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