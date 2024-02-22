تبون يعين محللا تلفزيونيا مديرا لمطار الجزائر

هبة بريس - الرباط

عين المحلل التلفزيوني مختار مديوني لتسيير مطار الجزائر الدولي.

وجاء تعيين الإطار العسكري السابق لتولّي إدارة شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، خلفاً للمدير المقال محمد الصالح كوّاش.

وقال بيان لوزارة النقل الجزائرية إن عملية التنصيب تمّت تحت إشراف المكلّف بالأمانة العامة لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني دريدي، ممثلاً لوزير النقل، وذلك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر.

تعيين العسكري المتقاعد مختار مديوني مديرا لمطار الجزائر، آثار جدلا واسعا بين المتتبعين، الذين اعتبروا أن دولة الكابرانات كافأت المحلل التلفزيوني المعروف بتطبيله لتبون وحاشيته ودعوته المستمرة للمرتزقة لشن هجمات على المغرب، بمنصب مهم رغم غياب تجربته وخبرته في المجال.

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