تبون يعين محللا تلفزيونيا مديرا لمطار الجزائر

2024-02-22 / 15:57
1
هبة بريس - الرباط

عين المحلل التلفزيوني مختار مديوني لتسيير مطار الجزائر الدولي.

وجاء تعيين الإطار العسكري السابق لتولّي إدارة شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، خلفاً للمدير المقال محمد الصالح كوّاش.

وقال بيان لوزارة النقل الجزائرية إن عملية التنصيب تمّت تحت إشراف المكلّف بالأمانة العامة لوزارة النقل، جمال الدين عبد الغاني دريدي، ممثلاً لوزير النقل، وذلك على مستوى المطار الدولي هواري بومدين بالجزائر.

تعيين العسكري المتقاعد مختار مديوني مديرا لمطار الجزائر، آثار جدلا واسعا بين المتتبعين، الذين اعتبروا أن دولة الكابرانات كافأت المحلل التلفزيوني المعروف بتطبيله لتبون وحاشيته ودعوته المستمرة للمرتزقة لشن هجمات على المغرب، بمنصب مهم رغم غياب تجربته وخبرته في المجال.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of البرلمان البريطاني يصادق على “وقف إطلاق نار إنساني فورا” بغزة

البرلمان البريطاني يصادق على “وقف إطلاق نار إنساني فورا”…

2024-02-22 / 09:14
Photo of إعلام إسرائيلي : محاولة اغتيال “أفيخاي أدرعي”

إعلام إسرائيلي : محاولة اغتيال “أفيخاي أدرعي”

2024-02-21 / 18:15
Photo of للمرة الثانية على التوالي.. رسوب 75% من طلاب الطب بجامعة مصرية

للمرة الثانية على التوالي.. رسوب 75% من طلاب الطب…

2024-02-21 / 15:24
Photo of ماسك: أول مريض مزود بشريحة يتحكم بعقله بواسطة فأرة الكمبيوتر

ماسك: أول مريض مزود بشريحة يتحكم بعقله بواسطة فأرة…

2024-02-21 / 09:24
Photo of السنة الثقافية قطر المغرب 2024 .. معرض للحلي بالدوحة

السنة الثقافية قطر المغرب 2024 .. معرض للحلي بالدوحة

2024-02-20 / 21:30
Photo of تفكيك مجموعة القرصنة “الأكثر ضررا” في العالم

تفكيك مجموعة القرصنة “الأكثر ضررا” في العالم

2024-02-20 / 21:14
Photo of “فيتو” أمريكي يعرقل مطلبا جزائريا بمجلس الأمن

“فيتو” أمريكي يعرقل مطلبا جزائريا بمجلس الأمن

2024-02-20 / 20:19
Photo of عقار من الذهب قد يكون ناجعا لعلاج بعض الأمراض العصبية

عقار من الذهب قد يكون ناجعا لعلاج بعض الأمراض…

2024-02-20 / 19:38
Photo of فرنسا.. سقوط قت–لى في حادث إطلاق نار أمام محكمة مونبلييه

فرنسا.. سقوط قت–لى في حادث إطلاق نار أمام محكمة…

2024-02-20 / 19:22
Photo of أم غزاوية : ابنتي المعاقة أكلت يدها من الجوع

أم غزاوية : ابنتي المعاقة أكلت يدها من الجوع

2024-02-20 / 19:10

تعليق واحد

  1. انسان معروف عند الجزائرين مدمن خمر. شبح أحمق. لا مستوى دراسي له… تلك هي الجزائر الجديدة التي تكلم عنها الرئيس عبد المجيد.

    1
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق