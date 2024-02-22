نشرة إنذارية: هبات رياح قوية مع تطاير للغبار بعدد من مناطق المملكة

2024-02-22 / 13:53
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس 22 فبراير، هبوب رياح قوية مع تطاير محلي للغبار يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يتوقع هبوب رياح قوية (من 70 إلى 90 كلم في الساعة) مع تطاير محلي للغبار، من يوم غد الجمعة 23 فبراير على الساعة الرابعة صباحا، إلى غاية يوم السبت 24 فبراير على الساعة السادسة مساء، بكل من فكيك وجرادة والناظور والدريوش وكرسيف وتاوريرت وتازة وبولمان وميدلت وكلميم.

وأضافت أن الظاهرة الجوية نفسها (من 70 إلى 85 كلم في الساعة) مرتقبة غدا الجمعة 23 فبراير من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل، بكل من أسا-الزاك وسيدي إفني، والسواحل التابعة لأقاليم شتوكة- أيت باها وأكادير إداوتنان وتزنيت وإنزكان-أيت ملول.

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