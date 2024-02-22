شقيقة شيماء تتهم زوجها بـ”المتاجرة” بمرضها وموتها وتتوعده بالمتابعة

2024-02-22 / 13:38
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هبة بريس - الرباط

هاجمت شقيقة التكتوكر الراحلة شيماء، زوجها نوري، بالمتاجرة في مرض وموت زوجته.

وفي تدوينات نشرتها على حسابها بموقع “انستغرام”، كشفت شقيقة شيماء، أن زوجها كذب على العائلة بخصوص حقيقة مرضها، مشيرة أنه ادعى معاناتها من مرض على مستوى الرئة، وتعمد اخبارهم بإصابتها بسرطان الدم، بعد سفرها من الإمارات.

وأضافت شقيقة الراحلة، أنها قضت شهرين رفقة أختها بالامارات حيث كانت ترقد بأحد المصحات، قبل أن يطلب منها “نوري” العودة الى المغرب، بدعوى نقل زوجته الى مستشفى أخرى تبعد عن المدينة التي يقطنون بها بـ7 ساعات.

واتهمت شقيقة الراحلة، زوجها بالمتاجرة بموت أختها عبر نشره لمجموعة من الصور والفيديوهات المتعلقة بالجنازة والدفن، مشيرة أنه تعمد دفن زوجته بالإمارات دون موافقة وحضور أسرتها.

وتوعدت شقيقة شيماء، زوجها بالمتابعة القضائية، مشيرة الى أنها لن تتخلى عن حق أختها الراحلة.

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تعليق واحد

  1. انا اتسائل في ما تجدي مثل هده الاخبار عن أناس لا قيمة مظافة لديهم.ربما لو كان الخبر يهم فنان عظيم مثل الموسيقار عبدالوهاب الدكالي او غيره من عمالقة الفن المغربي لكان الأمر عادي اما الحديث عن أناس تافهين فهدا امر لا يتقبله العقل.

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