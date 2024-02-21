بسيارة “لامبورغيني”.. محمد رمضان يحضر جلسة استنئاف حكم حبسه

2024-02-21 / 17:04
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هبة بريس - متابعة

سلم الفنان المصري محمد رمضان نفسه إلى الأجهزة الأمنية في القاهرة ووصل إلى محكمة الجيزة، اليوم الأربعاء، لحضور جلسة معارضته على حكم حبسه سنة لاتهامه بنشر أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

ومنعت قوات التأمين المتواجدة أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، عددا كبيرا من محبيه من دخول مبنى المحكمة خلفه بعدما وصل بسيارة من طراز “لامبورغيني” كتب عليها “نمبر ون”.

كما شهد محيط المحكمة إجراءات أمنية مشدّدة تزامنا مع وصول الفنان المثير للجدل، وحرص عدد من المعجبين على التقاط الصور معه.

وكان دفاع محمد رمضان، أكد على حضور موكله جلسة اليوم، للمعارضة على الحكم الصادر ضده “غيابيا”، فيما تم تأجيل نطق الحكم في المعارضة المقدمة منه إلى يوم 6 مارس المقبل.

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