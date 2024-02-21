“أبل” تحذر مستعملي هواتفها من “وضعها في الأرز” لتجفيفها

2024-02-21 / 16:06
0
هبة بريس - وكالات

حذرت شركة “أبل” مستخدمي هواتفها “أيفون”، من غرزها في الأرز الجاف في حال تعرضها للسقوط في الماء.

ويعتقد كثيرون أن الأرز الجاف يمتص الرطوبة، ويمكن أن يسحب الماء من الهواتف في حال تسربه إليها، مما ينقذ الأجهزة من التلف.

لكن في تعليمات جديدة، قالت “أبل”: “لا تضع جهاز أيفون الخاص بك في الأرز. قد يؤدي ذلك إلى السماح لجزيئات صغيرة من الأرز بإتلاف جهازك”.

كما تشمل التحذيرات الأخرى من الشركة في بيانها، استخدام مصدر حرارة خارجي، مثل مجفف الشعر، أو إدخال جسم غريب، مثل قطعة قطن أو منديل ورقي، في فتحات الهاتف.

وبدلا من ذلك، توصي “أبل” بـ”الضغط على الجهاز برفق باستخدام اليد في اتجاه الأسفل لإزالة السوائل الزائدة، ثم تركه في مكان جاف وتعريضه للهواء لمدة يوم”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of في إيطاليا.. القبض على عصابة لصوص في الستينات والسبعينات من العمر

في إيطاليا.. القبض على عصابة لصوص في الستينات والسبعينات…

2024-02-20 / 10:33
Photo of دراسة: النساء يفهمن “الإيموجي” بطريقة مختلفة عن الرجال

دراسة: النساء يفهمن “الإيموجي” بطريقة مختلفة عن الرجال

2024-02-19 / 13:31
Photo of تقرير: ممارسات خاطئة تدمّر بطارية الحاسوب المحمول

تقرير: ممارسات خاطئة تدمّر بطارية الحاسوب المحمول

2024-02-14 / 16:23
Photo of في “عيد الحب”.. كولومبيا تصدّر 700 مليون زهرة

في “عيد الحب”.. كولومبيا تصدّر 700 مليون زهرة

2024-02-14 / 09:40
Photo of لـ”إطالة إجازته”.. سائح يدّعي اختطافه في تايلاند

لـ”إطالة إجازته”.. سائح يدّعي اختطافه في تايلاند

2024-02-07 / 12:55
Photo of ترامب: سأفرض رسوماً جمركية على الصين مجدداً حال فوزي بالرئاسة

ترامب: سأفرض رسوماً جمركية على الصين مجدداً حال فوزي…

2024-02-04 / 23:40
Photo of ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالشيلي إلى 51 قتيلا

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالشيلي إلى 51 قتيلا

2024-02-04 / 18:07
Photo of الأردن ينفي مشاركته في الهجمات الأمريكية داخل العراق

الأردن ينفي مشاركته في الهجمات الأمريكية داخل العراق

2024-02-03 / 18:05
Photo of بعد 8 أشهر من حبسها.. الهند تطلق سراح “حمامة التجسس”

بعد 8 أشهر من حبسها.. الهند تطلق سراح “حمامة…

2024-02-03 / 12:57
Photo of دراسة: أكثر من 5 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في العالم

دراسة: أكثر من 5 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي…

2024-02-01 / 09:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق