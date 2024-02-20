جرسيف .. حادثة سير مروعة تخلف قتي.ل وجريحين

هبة بريس : وجدة

شهدت الطريق السيار جرسيف امسون، اليوم الثلاثاء 20 فبراير الجاري، حادثة سير مميتة راح ضحيتها سائق سيارة.

وحسب مصادر مطلعة، أن الحادث نجم عن إصطدام ثلاثي بين شاحنة من الحجم الكبير مرقمة بالخارج محملة بالعجول وشاحنة من الحجم الصغير وسيارة محملة بمواد الصباغة.

وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة، بعد إنقلاب شاحنة من الحجم الكبير فوق السيارة، حيث جرى الإستعانة بشاحنة قطر تابعة للقوات المسلحة الملكية بغاية رفع شاحنة رموك من فوق السيارة.

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