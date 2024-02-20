قرعة الدور التمهيدي لكأس إفريقيا 2025 تسفر عن مواجهات متوازنة

2024-02-20 / 15:32
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هبة بريس

أسفرت قرعة الدور التمهيدي لكأس أمم إفريقيا، المغرب 2025 التي أجريت الثلاثاء 20 فبراير، في مقر الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، في القاهرة، عن النتائج التالية:

الصومال – إسواتيني
ساو تومي – جنوب السودان
تشاد – موريشيوس
دجيبوتي – ليبيريا

هذا وستقام مباريات الدور التمهيدي من مواجهتي ذهاب وإياب خلال تواريخ “الفيفا” من 20 إلى 26 مارس 2024.

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