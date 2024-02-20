استفادة 322 نزيلا محكوما في قضايا الإرهاب من برنامج مصالحة

هبة بريس

أفاد “مركز مصالحة” بأنه اختتم، الاثنين بالسجن المحلي سلا، فعاليات الدورة 13 من البرنامج التأهيلي “مصالحة” الذي استفاد منه 22 نزيلا محكوما في قضايا التطرف والإرهاب، مبرزا أنه تم بنفس التاريخ افتتاح الدورة 14 التي يشارك فيها 21 نزيلا، ليصل بذلك عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى 322 نزيلا.

وأوضح بلاغ للمركز أن تنظيم هاتين النسختين جاء في إطار “مركز مصالحة” الذي أحدث بموجب اتفاقية شراكة وقعها، في نونبر الماضي، شركاء “برنامج مصالحة”، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بهدف الاستفادة من التجارب التي راكمها هذا البرنامج والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمحاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.

حضر هذا الحفل، يضيف المصدر ذاته، كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ورئيس مركز مصالحة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وممثلي الشركاء المؤسساتيين والخبراء والأساتذة المؤطرين لحصص البرنامج.

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