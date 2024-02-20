استفادة 322 نزيلا محكوما في قضايا الإرهاب من برنامج مصالحة

2024-02-20 / 15:05
0
هبة بريس

أفاد “مركز مصالحة” بأنه اختتم، الاثنين بالسجن المحلي سلا، فعاليات الدورة 13 من البرنامج التأهيلي “مصالحة” الذي استفاد منه 22 نزيلا محكوما في قضايا التطرف والإرهاب، مبرزا أنه تم بنفس التاريخ افتتاح الدورة 14 التي يشارك فيها 21 نزيلا، ليصل بذلك عدد المستفيدين من هذا البرنامج إلى 322 نزيلا.

وأوضح بلاغ للمركز أن تنظيم هاتين النسختين جاء في إطار “مركز مصالحة” الذي أحدث بموجب اتفاقية شراكة وقعها، في نونبر الماضي، شركاء “برنامج مصالحة”، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، بهدف الاستفادة من التجارب التي راكمها هذا البرنامج والمساهمة في الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بمحاربة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب.

حضر هذا الحفل، يضيف المصدر ذاته، كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء، ورئيس مركز مصالحة، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومنسق مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وممثلي الشركاء المؤسساتيين والخبراء والأساتذة المؤطرين لحصص البرنامج.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. الأمن ينظم ورشات تحسيسية بـ634 مؤسسة تعليمية

اليوم الوطني للسلامة الطرقية.. الأمن ينظم ورشات تحسيسية بـ634…

2024-02-20 / 16:27
Photo of طنجة.. شاحنة للنقل الدولي تنهي حياة “حرّاك “

طنجة.. شاحنة للنقل الدولي تنهي حياة “حرّاك “

2024-02-20 / 15:37
Photo of أمام تغول ظاهرة احتلال الملك العمومي بسطات.. قائد يكسر جدار الصمت ويطارد المخالفين

أمام تغول ظاهرة احتلال الملك العمومي بسطات.. قائد يكسر…

2024-02-20 / 14:53
Photo of سجن العرجات: السجين محمد زيان فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية

سجن العرجات: السجين محمد زيان فك إضرابه عن الطعام…

2024-02-20 / 14:42
Photo of أكادير: صور صادمة لمجسمات متكسرة ومياه راكدة في اكبر حديقة بالمدينة

أكادير: صور صادمة لمجسمات متكسرة ومياه راكدة في اكبر…

2024-02-20 / 13:55
Photo of وفاة التكتوكر شيماء بعد صراع طويل مع مرض السرطان

وفاة التكتوكر شيماء بعد صراع طويل مع مرض السرطان

2024-02-20 / 13:31
Photo of بروكسيل.. ميراوي يتباحث مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالابتكار

بروكسيل.. ميراوي يتباحث مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالابتكار

2024-02-20 / 13:18
Photo of أكادير : لفتيت يباشر عزل منتخبين بسبب سوء التدبير

أكادير : لفتيت يباشر عزل منتخبين بسبب سوء التدبير

2024-02-20 / 11:36
Photo of “السّْكايْريَّة” ونظرية الأربعين يوما قبل رمضان

“السّْكايْريَّة” ونظرية الأربعين يوما قبل رمضان

2024-02-20 / 09:41
Photo of فاس.. الرقم الاخضر يطيح بعون سلطة متلبسا بتلقيه 500 درهم رشوة

فاس.. الرقم الاخضر يطيح بعون سلطة متلبسا بتلقيه 500…

2024-02-20 / 09:22

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق