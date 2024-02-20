بروكسيل.. ميراوي يتباحث مع المفوضة الأوروبية المكلفة بالابتكار

هبة بريس

أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، مباحثات مع المفوضة الأوروبية المسؤولة عن الابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، إليانا إيفانوفا، تمحورت حول سبل ووسائل تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.

وذكر بلاغ لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن الوزير أكد خلال هذا اللقاء الذي عقد، يوم الجمعة ببروكسيل، على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير برامج تكوينية خاصة بالمواهب والمهارات من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية للمغرب والدول الأوروبية. كما سلط الضوء على أهمية تشجيع حركية الطلبة والدكاترة والباحثين والأطر الإدارية، لاسيما في إطار برنامج “إيراسموس+”.

وبحسب البلاغ، اتفق الطرفان، أيضا، على مواصلة المناقشات من أجل استمرارية برنامج «PRIMA» الذي تعد مشاركة المغرب فيه مهمة، والذي يشكل نموذجا للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وللإشارة، فإن هذا اللقاء نظم على هامش المؤتمر الوزاري المتعلق بالحوار متعدد الأطراف حول مبادئ وقيم التعاون الدولي في مجال البحث والابتكار الذي نظمته الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي ببروكسيل يومي 15 و16 فبراير الجاري.

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