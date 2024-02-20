صورة لنانسي عجرم رفقة مدون إسرائيلي تجر عليها انتقادات واسعة

2024-02-20 / 11:16
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هبة بريس - متابعة

تعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لانتقادات لاذعة، بعد انتشار صور لها قيل إنها مع مدون يحمل الجنسية الإسرائيلية يدعى “إيزيك بلس”، من كواليس إحدى حفلاتها الأخيرة.

وكان المدون “بلس” قد شارك صوره مع نانسي عبر حسابه الشخصي في إنستغرام معلقا “تحمست للقاء النجمة العالمية الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حيبة قلبي”.

ونشرت الصحافة الإسرائيلية خبر لقاء المدون بالفنانة اللبنانية، كما زعم أحد الصحفيين الإسرائيليين في إكس أن نانسي “غنت بحفلات الصهاينة في نيويورك”، لتنهال على نانسي اتهامات خطيرة من بعض رواد السوشال ميديا، مرفقين صورهما بتعليقات مسيئة.

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