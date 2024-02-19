الكنيست يفشل في عزل نائب أيد دعوى “الإبادة” ضد إسرائيل

2024-02-19 / 23:47
0
هبة بريس _ وكالات

أخفق نواب من التحالف القومي الديني الإسرائيلي، الاثنين، في الحصول على الأغلبية اللازمة، لعزل نائب في الكنيست ينتمي لأقصى اليسار، بسبب دعمه لدعوى أمام محكمة العدل الدولية، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وصوت 85 من أصل 120 نائبا في الكنيست، لصالح عزل عوفر كسيف، في جلسة مكتملة الأعضاء، أي أقل بخمسة أصوات من الأغلبية العظمى المطلوبة البالغة 90 مقعدا.

ويعكس التصويت غير المعتاد لعزل عضو حالي في البرلمان، حالة الغضب في إسرائيل، بسبب دعوى رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية تقول فيها إن الحملة التي تنفذها إسرائيل للقضاء على حركة حماس في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا..تفاصيل الحكم على جزائري يمتهن تهريب البشر

إسبانيا..تفاصيل الحكم على جزائري يمتهن تهريب البشر

2024-02-19 / 23:04
Photo of المجلس العسكري في غينيا يقرر حل الحكومة دون تحديد الاسباب

المجلس العسكري في غينيا يقرر حل الحكومة دون تحديد…

2024-02-19 / 21:56
Photo of الداخلية التونسية: إيقاف عنصر إرهابي خطير كان يحمل حزاما ناسفا

الداخلية التونسية: إيقاف عنصر إرهابي خطير كان يحمل حزاما…

2024-02-19 / 21:45
Photo of “الاتحاد الأوروبي” يحذر إسرائيل من شن هجوم “كارثي” على رفح

“الاتحاد الأوروبي” يحذر إسرائيل من شن هجوم “كارثي” على…

2024-02-19 / 20:21
Photo of رئيس البرازيل يستدعي سفير بلاده في إسرائيل للتشاور

رئيس البرازيل يستدعي سفير بلاده في إسرائيل للتشاور

2024-02-19 / 19:34
Photo of على خطى اسبانيا ..أمريكا وبريطانيا تحذران رعاياهما من السفر إلى الجنوب الجزائري

على خطى اسبانيا ..أمريكا وبريطانيا تحذران رعاياهما من السفر…

2024-02-19 / 17:55
Photo of نتنياهو: إسرائيل ستقيّد دخول المسجد الأقصى في رمضان

نتنياهو: إسرائيل ستقيّد دخول المسجد الأقصى في رمضان

2024-02-19 / 16:20
Photo of تونس.. الغنوشي يدخل في إضراب عن الطعام

تونس.. الغنوشي يدخل في إضراب عن الطعام

2024-02-19 / 15:30
Photo of الاتحاد الأوروبي.. أورسولا فون دير لاين تعلن ترشحها لولاية ثانية

الاتحاد الأوروبي.. أورسولا فون دير لاين تعلن ترشحها لولاية…

2024-02-19 / 14:20
Photo of محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات عن الاحتلا.ل الإسرائيلي لفلسطين

محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات عن الاحتلا.ل الإسرائيلي لفلسطين

2024-02-19 / 10:23

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق