بالنبيال ..اجماع دولي بالأوضاع الغير إنسانية لمحتجزي تيندوف

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبرت مجموعة من المنظمات والمشاركين في فعاليات المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقدة أشغاله ما بين 15 و 19 فبراير 2024 بالعاصمة النيبالية في *عريضة دولية موقعة* عن تنديدهم المطلق بالأوضاع غير الإنسانية في مخيمات تندوف وانتهاكات حقوق الإنسان الممارسة من طرف كل من جبهة البوليساريو والجزائر في حق المحتجزين بمخيمات تندوف سواء من النساء أو الأطفال أو بقية المحتجزين.

ودعا الموقعون على العريضة لوقف جميع التمويلات والمساعدات الموجهة لمخيمات تندوف في ظل غياب أي إحصاء دقيق لعدد من المحتجزين واستمرار تهرب الجزائر والبوليساريو من فتح المخيمات أمام المنظمات المستقلة للوقوف على حقيقة الأوضاع بالمخيمات.

كما شجب الموقعون استغلال الأطفال في عملية التجنيد العسكري وارسالهم لعدة دول بينها كوبا وأيضا تعريضهم للاستغلال الجنسي إلى غير ذلك من الانتهاكات الجسيمة تحت المسؤولية المباشرة والمشتركة لكل من الجزائر والبوليساريو.

واعتبر الموقعون مبادرة الحكم الذاتي التي أطلقها المغرب لحل نزاع الصحراء الحل الواقعي والوحيد القابل للتطبيق لوضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

كما طالب المجتمع الدولي بضمان حماية حرية التعبير بالمخيمات والضغط للإفراج عن جميع النشطاء المعتقلون من طرف مليشيات البوليساريو ومعها الجزائر، وأيضا الضغط لفتح المخيمات أمام اللجان المستقلة لتفقد الأوضاع بداخلها واحصاء المحتجزين بها.

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