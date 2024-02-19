نجم ريال مدريد “فينيسيوس” يحل بمراكش ويزور مؤسسة تعليمية

هبة بريس - الرباط

حل نجم نادي ريال مدريد الإسباني “فينيسيوس جونيور”، بالمدينة الحمراء.

و زار فينيسيوس، يومه الاثنين، مؤسسة الشرف بمنطقة الازدهار بحي جليز بمدينة مراكش، حيث التقى عددا من التلاميذ وشاركهم بعض الأنشطة.

هذا ولقي فينيسيوس الذي يعد أحد سفراء النوايا الحسنة لمبادرة اليونسكو للتعليم للجميع، استقبالا وترحيبا كبيرين من قبل المغاربة.

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