تونس.. الغنوشي يدخل في إضراب عن الطعام

هبة بريس - وكالات

دخل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في إضراب عن الطعام داخل زنزانته في السجن المدني بالمرناقية، وذلك تضامناً مع المعتقلين السياسيين المضربين عن الطعام ومساندة لكل المعارضين في مختلف السجون التونسية ولكل معتقلي الرأي.

وأفادت هيئة الدّفاع عن الغنوشي، في بيان اليوم الاثنين، أنه يخوض “معركة الأمعاء الخاوية”.

وأضاف أنه “يدعو التونسيين إلى التمسك بتونس الديمقراطية التي تتسع للجميع على أساس التعايش القائم على الحرية والعدالة وعلوية القانون واستقلالية القضاء”.

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