دراسة: النساء يفهمن “الإيموجي” بطريقة مختلفة عن الرجال

هبة بريس - وكالات

كشفت دراسة جديدة، أن النساء يفسرن ويفهمن الرموز التعبيرية بطريقة مختلفة عن الرجال، وفقًاِ لما نشرته صحفية “إندبندنت”.

وبحسب الخبراء فإن الرموز التعبيرية هي وسيلة للتعبير عن المشاعر التي قد تختلف من شخص لآخر، ومن جنس إلى آخر. وتظهر الرموز التعبيرية تبعًا لتفسيرات فردية، فبينما يُمكن لبعض الأشخاص تفسير وجه البكاء على أنه مؤشر على الحزن، قد يراه آخرون مناسبًا للتعبير عن سعادة هائلة.

وأجرى فريق باحثين من جامعة نوتنغهام الدراسة على 523 شخصًا، 49% منهم رجال و51% إناث، وتم اختيار الرموز التعبيرية من كتالوجات “أبل و ويندوز وأندرويد”، حيث طلب من المشاركين تقسيمها إلى 6 فئات مختلفة وفقًا للحالة العاطفية لديهم.

وخلصت الدراسة إلى أن النساء يتفوقن على الرجال في دقة تفسير الرموز التعبيرية وتصنيفها إلى فئات مختلفة مثل: السعادة، والاشمئزاز، والخوف، والحزن، والدهشة، والغضب. وبينت النتائج أيضًا، عدم وجود فروق بين الجنسين في تفسير الرموز التعبيرية التي تعبر عن الدهشة والاشمئزاز.

وعلقت الأستاذة المشاركة في البحث الدكتورة روث فيليك “ما أثار انتباهي بشكل خاص هو وجود اختلافات فردية كبيرة في كيفية تفسير الناس لهذه الرموز التعبيرية”.

وأضافت “يجب أن نضع هذه الاختلافات في عين الاعتبار عند استخدام الرموز التعبيرية في رسائلنا”.

وأشارت الدراسة إلى أن غموض الرموز التعبيرية يستحق مزيدًا من البحث “لا سيما عند التواصل بين الجنسين أو الأعمار أو الثقافات المختلفة”.

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