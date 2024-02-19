محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات عن الاحتلا.ل الإسرائيلي لفلسطين
بدأت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أسبوعاً من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة.
وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال.
وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، فإنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقاً لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر.
ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة.
وتعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي.
كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
10 تعليقات
يجب على محكمة العدل الدولية أن ترد حق الفلسطنيين حتى لا يذهب دمهم مغدور
محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات عن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين
يجب تشديد العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
اللهم ارفع الحصار على إخواننا الفلسطنين ونطلب بوقف إطلاق النار ومراعاة الأطفال والنساء والشيوخ على غزة ارض الشهامة والعزة.
من المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة
نتمنى الهدن من الله تعالى
الله يمهل ولا يهمل وباذن الله تعالى سينتصر الحق.
ظهر الحق وزهق الباطل والقانون فوق كل شيء.
حقهم عند الله تعالى هم ذهبوا شهداء عند آلله والله لا يضيع حقوقهم وسيحاسبون على ما فعلوه في قطاع غزة الأبرياء الذين لاذنب لهم في هذه الحرب الفتاكة والقاتلة وحسبنا آلله ونعم الوكيل في الصهاينة الإرهابيين والمفسدين.
كل ما نطالبه من المحكمة الدولية باعترافها بالحق وتحكم على إسرائيل باسترجاع أراضي فلسطيني المغتصبة ورد الاعتبار لإخواننا الفلسطينين لأن اسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد قطاع غزة الأبرياء.