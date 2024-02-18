ايداع رجل متزوج سجن ايت ملول قام باستغلال طفلة جنسيا

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قرر الوكيل العام للملك لدى جنايات اكادير، ايداع شخص متزوج ، السجن المدني بايت ملول ، وإحالة ملفه على قاضي التحقيق، بعد متابعته بتهم التغرير بفتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، واستغلالها جنسيا وافتضاض بكارتها.

وتفجرت الفضيحة الأخلاقية، بعد تقدمت أم الضحية بشكاية لدى مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي بسبت الكردان بإقليم تارودانت، تتعلق باختفاء ابنتها القاصر في ظروف غامضة.

من جهتها، وفور توصلها بالشكاية، تفاعلت المصالح الدركية مع مضامينها بالسرعة والجدية اللازمتين، ما مكن من تحديد مكان تواجد الفتاة وإرجاعها، بعد استجوابها بحضور أمها، أقرت القاصر بإستغلال المتهم الذي تسكن بجوار منزلهم ، خروج والدتها للعمل فجرا، حيث يقوم بالدخول عندها ويقوم بممارسة الجنس معها بطرق شاذة ما تسبب في فقدانها البكارة، لتقرر بعدها الفرار خوفا من الفضيحة.

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