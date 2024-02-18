الجزائر: القضاء يصدر حكما بالاعدام في حق “الذيب الجيعان”

2024-02-18 / 22:17
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هبة بريس - وكالات

أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بولاية سيدي بلعباس، غرب الجزائر، أربعة أحكام بالإعدام، وبالمؤبد، في حق بحري جيلالي المعروف بلقب “الذيب الجيعان”، في 5 قضايا متفرقة.

وأدان القضاء الجزائري المتهم في 5 قضايا وهي “إنشاء جماعة إرهابية مسلحة” و”المساس بأمن الدولة” و”القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد” و”تدمير أملاك الدولة” و”خلق الرعب في أوساط السكان” و”مساعدة جماعة إرهابية”.

تعود وقائع القضايا الخمس جميعها إلى الفترة الممتدة ما بين 1992 و1996، التي عاشت فيها الجزائر “عشرية سوداء ” تورط فيها الجيش الجزائري .

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