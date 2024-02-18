الداخلة .. البحرية الملكية تقدم المساعدة لـ141 مرشحا للهجرة غير النظامية

هبة بريس -

قدمت وحدة تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية، اليوم الأحد على بعد 274 كلم جنوب غرب الداخلة، المساعدة لقارب كان يواجه صعوبات وعلى متنه 141 مرشحا للهجرة غير النظامية ينحدرون من افريقيا جنوب الصحراء، وذلك على إثر معلومات توصلت بها المركز الوطني لتنسيق الإنقاذ البحري.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم إنقاذ جميع ركاب القارب الـ 141، وبينهم 3 نساء وقاصران، مؤكدا أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية، فقد استغرقت عملية المساعدة والإنقاذ 15 ساعة.

وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية أبحروا يوم السبت 10 فبراير الجاري، انطلاقا من السواحل الموريتانية وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري.

وأشار البلاغ إلى أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية، قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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