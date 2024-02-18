اسبانيا ..مصرع سيدتين في حريق شب بدار لرعاية المسنين بمدريد

هبة بريس - متابعة

توفيت سيدتان (93 و89سنة) وأصيب ما لا يقل عن عشرة أشخاص آخرين في حريق شب بدار لرعاية المسنين في مدريد، صباح اليوم الأحد.

وأفادت أجهزة الطوارئ الإسبانية أن ”، أن الحريق اندلع عند قرابة الساعة السابعة من صباح الأحد (06:00 بتوقيت غرينتش) في الدار التي تضم نحو 40 شخصا.

وبحسب كاسادو، يوجد من بين المصابين امرأة في حالة حرجة جراء إصابتها بحروق، فيما يحتاج الآخرون للعلاج بسبب استنشاقهم الدخان.

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