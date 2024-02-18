بعد مبابي.. ريال مدريد يحدد صفقة جديدة

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد حدد الصفقة التي سيتحرك صوبها، فور حسم التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الصيف المقبل.

وقالت شبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، اليوم الأحد، إن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونغ، الظهير الأيمن لباير ليفركوزن، منذ بداية الموسم الجاري.

وأشارت الشبكة ذاتها إلى أن فريمبونغ بات قريبا للغاية من التوقيع مع الميرينغي، رغم قلة الحديث عنه مؤخرا، وسيكون أول صفقة يتجه إليها ريال مدريد بعد مبابي.

وقالت الشبكة إن صفقة اللاعب الهولندي تمثل أولوية لريال مدريد، متفوقة على صفقات أخرى مهمة، مثل ألفونسو ديفيز، ظهير بايرن ميونخ.

وقضى الهولندي فريمبونغ البالغ من العمر 23 عاما موسمين في سلتيك، قبل أن ينتقل إلى ليفركوزن في العام 2021، وينتهي عقده الحالي معه في 2028.

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