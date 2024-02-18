محامي بتزنيت يحذر المواطنين من ” مافيا العقارات”

2024-02-18 / 12:31
1
ع اللطيف بركة : هبة بريس

حذر الاستاذ “الناجم كوغرابو” محامي بهيئة اكادير والعيون، ساكنة اقليم تيزنيت، مما وصفها ب ” مافيا العقارات” التي باتت تنشط في عملياتها في السطو على عقارات الغير بواسطة التزوير و الاحتيال،خاصة العقارات المهملة و الغير المحفضة التي لم تتم تسوية أوضاعها القانونية من طرف أصحابها.

ونشر المحامي “الناجم كوغرابو”،تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك “، تدوينة يحذر ساكنة تيزنيت ممن وصفهم بــ ” لصوص العقارت ” الذين تُسيل الوعاءات العقارية لعابهم و يتربصون بها .

وقال المحامي في نفس تدوينته لساكنة تيزنيت :” لي عندو شي ارض يعمرها ويصاوب ليها اوراقها ويحفظها، راه لصوص العقارغادي يسرقوها ليه!!! “.

ونبّه المحامي المواطنين ان ” مافيا العقارات باتت تستعين بمن وصفهم بــ “المتسكعين” و ” شهود الزور” المعروفين بمقاهي المدينة، كشهود و كأدوات للسطو و تملك عقارات الغير .

وقد شهدت كل من أقاليم تيزنيت وكلميم في السنوات الأخيرة موجة خطيرة نفذتها مافيا العقارات للسطو على املاك المواطنين، كما سبق ان توجهت العشرات من الشكايات إلى العاصمة الرباط وكذلك عرض العديد من القضايا المتعلقة بهذه الظاهرة بالمحاكم، ولازال العشرات من هؤلاء اللصوص ومن وراءهم خارج قبضة العدالة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تفاصيل إنهاء مهام عامل طانطان

تفاصيل إنهاء مهام عامل طانطان

2024-02-18 / 13:49
Photo of “درك الواليدية” يحجز شاحنة محملة بأزيد من 9 أطنان من مخدر الشيرة

“درك الواليدية” يحجز شاحنة محملة بأزيد من 9 أطنان…

2024-02-18 / 13:00
Photo of العثور على جث.ة متفحمة خلال عملية إخلاء محيط “ولاد زيان” من المهاجرين الأفارقة

العثور على جث.ة متفحمة خلال عملية إخلاء محيط “ولاد…

2024-02-18 / 12:47
Photo of خبير ..الصراع بين المغرب والجزائر يحول دون عودة الاتحاد المغرب العربي

خبير ..الصراع بين المغرب والجزائر يحول دون عودة الاتحاد…

2024-02-18 / 10:00
Photo of لوموند: ثلث خريجي الطب بالمغرب يذهبون إلى الخارج

لوموند: ثلث خريجي الطب بالمغرب يذهبون إلى الخارج

2024-02-18 / 09:37
Photo of هزة أرضية تضرب وسط المكسيك

هزة أرضية تضرب وسط المكسيك

2024-02-18 / 09:25
Photo of طقس الأحد.. أجواء باردة مع تشكل سحب منخفضة

طقس الأحد.. أجواء باردة مع تشكل سحب منخفضة

2024-02-18 / 09:03
Photo of رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن دور الملك محمد السادس في دعم القدس

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن دور الملك محمد السادس…

2024-02-17 / 21:39
Photo of ترامواي البيضاء .. انطلاق التجارب الشاملة للخطين الثالث والرابع

ترامواي البيضاء .. انطلاق التجارب الشاملة للخطين الثالث والرابع

2024-02-17 / 20:50
Photo of مصرع مغامر برتغالي إثر سقوطه من جبل ضواحي مراكش

مصرع مغامر برتغالي إثر سقوطه من جبل ضواحي مراكش

2024-02-17 / 20:37

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق