رونالدو يقود النصر للفوز على الفتح وتقليص الفارق مع الهلال

هبة بريس _ رياضة

قلص النصر الفارق مع الهلال في صدارة دوري روشن السعودي لكرة القدم إلى أربع نقاط فقط؛ بفضل فوزه المثير على ضيفه الفتح 2 /1 اليوم السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.

وفي وقت سابق السبت، قلب الفيحاء تأخره بهدف أمام مضيفه الحزم إلى فوز مثير 3 /1.

وعلى ملعب الأول بارك، تقدم القناص البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بهدف للنصر في الدقيقة 17، لكن سالم عبدالله النجدي أدرك التعادل للفتح في الدقيقة 29.

وعزز رونالدو موقعه في صدارة قائمة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا بفارق أربعة أهداف عن الصربي الكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.

وفي الشوط الثاني، تقمص لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو دور البطولة، وسجل هدف الفوز للنصر في الدقيقة 72.

الفوز رفع رصيد النصر إلى 49 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن الهلال المتصدر، وتوقف رصيد الفتح عند 29 نقطة في المركز السابع.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp