الجزائر ..قتيل وعشرات الجرحى من أنصار اتحاد عنابة في حادث سير

هبة بريس - وكالات

لقي شخص مصرعه وأصيب 57 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة على إثر حادث اصطدام بين حافلة كانت تقل أنصار فريق الاتحاد الرياضي لمدينة عنابة الجزائري و 4 سيارات بمدينة قسنطينة شرق الجزائر.

وكانت الحافلة تقل 58 شخصا من أنصار فريق اتحاد عنابة قادمة من عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، حيث تعادل (0-0) مع هلال شلغوم العيد المحلي ضمن مباريات الدوري المحترف الثاني.

وفي تلك الأثناء، اصطدمت بـ 4 سيارات أخرى على مستوى الطريق الوطني رقم 79، قبل أن يتدخل أفراد الحماية المدنية لتقديم الإسعافات للمصابين ونقلهم للمستشفى في حدود الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، السابعة بتوقيت غرينيتش.

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