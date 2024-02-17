هبة بريس - القسم الفني

أياما قليلة بعد وفاة زوجها بطريقة مأساوية، نشرت الفنانة ريم فكري، تدوينة جديدة عبر خاصية “الستوري” بحسابها بموقع “انستغرام”.

وكتبت ريم فكري “اللهم ارحم روحا صعدت إليك وبيننا وبينها إلا الدعاء اللهم ارحمها واغفر لها وانظر لها بعين لطفك وكرمك يارب العالمين”.

وكانت الفنانة ريم قد خرجت بتدوينة فور إعلان خبر وفاة زوجها جاء فيها “شكرا ليكم من القلب على الإتصالات والميساجات ديالكم.. كنطلب من الجميع يحترم هاذ الظروف اللي كنمر بيها. لا راد لقضاء الله و إنا لله و إنا إليه راجعون.. دعيو ليه بالرحمة”

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