مرة أخرى.. شيرين عبد الوهاب تغضب الجمهور اللبناني

هبة بريس - القسم الفني

أثار قرار تأجيل حفل الفنانة المصرية، شيرين عبد الوهاب، في بيروت، الذي كان سيقام في الـ17 من فبراير الحالي، غضبا كبيرا بين جمهورها اللبناني.

وجاءت حالة الغضب بعد الحديث عن تعاقد شيرين على حفلة غنائية جديدة في مصر برفقة أنغام وآمال ماهر في الموعد ذاته الذي كانت ستحيي فيه سهرتها في بيروت، فقررت تأجيل الأخيرة.

وطالب العديد من المتابعين اللبنانيين بمقاطعة حفل شيرين الذي سيقام في موعده الجديد، مشيرين إلى أن قرارها استفزهم كثيرًا، وأنها لم تقدّر محبتهم لها وانتظارهم لحفلها في بيروت.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp