المنصوري: إلياس العماري هنأني وبنشماش اختلفت معه ووهبي سياسي محترم

2024-02-15 / 10:48
3
هبة بريس - الرباط

تحدثت منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن الأمناء العامين السابقين للحزب.

وقالت المنصوري خلال حلولها ضيفة على برنامج “مع الرمضاني”، مساء أمس الأربعاء، “السيد حسن بنعدي مراكشي ومن المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة ولديه تاريخ نضالي ونقابي مهم وهو من الأولين الذين أقنعونا بالانخراط في الحزب.

وعن الشيخ بيد الله، قالت المنصوري: “كان أميناً عاماً في المستوى وكانت له خصوصية وقدرة على الإنصات للجميع ورجل التوافقات”.

واعتبرت المنصوري، أن مصطفى البكوري، كان المفاجأة بالنسبة للحزب لأنه كان في من مؤسسي حركة لكل الديمقراطيين. وتشبع بالحركة وأتى بشكل جديد على مستوى الممارسة السياسية.

وكشفت المنصوري، عن تهنئة إلياس العماري لها، مضيفة أنه كان من المؤسسين للبام، ورجل اشتغل في صفوف الحزب كثيرا، رغم أنها اختفلت معه في التدبير والتصور الحزبي، ولكن لم تختلف معه في الجانب الإنساني.

وعن حكيم بنشماش، أكدت المنصوري على أنه سياسي يساري اشتغل من البداية، كان لديه خطاب سياسي قوي ولكن اختلفت معه، قبل أن تصف الأمين العام السابق للحزب عبد اللطيف وهبي بالرجل السياسي المحترم، مشيرة أنها تعلمت منه الكثير ومازالت تتعلم منه، وأن حضوره داخل الحزب مستمر، وجعل الجميع يشتغلون بارتياح.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of العلمي: بلدان الجنوب تتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات للنهوض والصعود

العلمي: بلدان الجنوب تتوفر على جميع الإمكانيات والمقومات للنهوض…

2024-02-15 / 13:11
Photo of الاستقلال: عقد المؤتمر الـ18 للحزب شهر أبريل المقبل

الاستقلال: عقد المؤتمر الـ18 للحزب شهر أبريل المقبل

2024-02-15 / 09:16
Photo of المغرب يجدد التأكيد على أهمية ضمان التشغيل الكامل للمرصد الإفريقي للهجرة

المغرب يجدد التأكيد على أهمية ضمان التشغيل الكامل للمرصد…

2024-02-14 / 17:29
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد…

2024-02-14 / 13:19
Photo of العمراني يقدم أوراق تعيينه ملاحظا دائما للمغرب لدى منظمة الدول الأمريكية

العمراني يقدم أوراق تعيينه ملاحظا دائما للمغرب لدى منظمة…

2024-02-14 / 09:59
Photo of مسؤول غابوني يؤكد التزام بلاده المتجدد بالدفاع عن مغربية الصحراء

مسؤول غابوني يؤكد التزام بلاده المتجدد بالدفاع عن مغربية…

2024-02-13 / 15:40
Photo of تطوير التعاون الأمني محور مباحثات بين حموشي والمفوض العام للاستعلامات باسبانيا

تطوير التعاون الأمني محور مباحثات بين حموشي والمفوض العام…

2024-02-13 / 14:08
Photo of بوريطة: المغرب يرفض محاولة التهجير القسري للفلسطينيين

بوريطة: المغرب يرفض محاولة التهجير القسري للفلسطينيين

2024-02-13 / 12:15
Photo of الملك يهنئ القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة

الملك يهنئ القيادة الجديدة لحزب الأصالة والمعاصرة

2024-02-12 / 17:48
Photo of الرباط.. الطالبي العلمي يتباحث مع وفد عن صندوق النقد الدولي

الرباط.. الطالبي العلمي يتباحث مع وفد عن صندوق النقد…

2024-02-12 / 17:33

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق