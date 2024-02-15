فيلم “شغل كايرو”.. نانسي عجرم تخوض أول تجربة سينمائية

2024-02-15 / 10:00
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هبة بريس - متابعة

تخوض المغنية اللبنانية نانسي عجرم أولى تجاربها السينمائية بالمشاركة في فيلم يحمل اسم “شغل كايرو”، كبطولة نسائية أمام الفنان المصري كريم عبدالعزيز.

وذكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس “هيئة الترفيه” السعودية، الذي كشف عن المشروع، أن الفيلم سيكون من إنتاج صندوق “بيج تايم” لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية.

وتضم الأفلام الجديدة التي تم الإعلان عن بدء العمل عليها، ضمن أعمال صندوق “بيج تايم”، فيلماً آخر لكريم عبدالعزيز هو “الفيل الأزرق 3” من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وكشف آل الشيخ عن تصوير مسلسل جديد بمنطقة “البوليفارد” السعودية، بميزانية تقارب 35 مليون دولار، يتألف من 8 حلقات.

وتدور قصة المسلسل حول ظهور “زومبي” ينتشر في منطقة البوليفارد ويتناول كيفية تعامل الشباب السعودي مع الأمر، علماً أن المسلسل سيشرف على إخراجه أكثر من مخرج من بينهم مخرجين عالميين.

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