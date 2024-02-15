تونس.. مذكرة إيداع جديدة في السجن بحق صهر بن علي

2024-02-15 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

أصدر القضاء التونسي، أمس الأربعاء، مذكرة إيداع ثالثة في السجن بحق مروان المبروك رجل الأعمال المعروف وصهر الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وقالت إذاعة “موزاييك” المحلية إن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي التونسي، على خلفية “تهم تتعلق باستغلال خصائص الوظيفة لتحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة”.

وأشارت إلى أن “ملف القضية يتعلق بقرار السلطات التونسية رفع تجميد أموال تابعة لمروان المبروك، لدى الاتحاد الأوروبي”.

وكانت محكمة تونسية، قررت في الـ17 من نوفمبر من العام الماضي، تجميد الأرصدة المالية والبنكية لرجل الأعمال المبروك.

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