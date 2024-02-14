وجدة .. إعطاء إنطلاقة الايام التحسيسية لترشيد استهلاك الماء بمختلف احياء المدينة

هبة بريس : وجدة

أعطيت بعد زوال اليوم الاربعاء 14 فبراير الجاري، بمقر الجماعة الحضرية بوجدة، انطلاق الايام التحسيسية حول ترشيد استهلاك الماء، بحضور رئيس الجماعة وممثلي الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، ووكالة الحوض المائي لملوية، ورؤساء المصالح التابعة للجماعة وممثلي المجتمع المدني.

وتأتي هذه الأيام التحسيسية، تفعيلا لدورية وزير الداخلية عدد: 22932 بتاريخ 26 دجنبر 2023، حول تدبير الإجهاد المائي نظرا للجفاف الذي يشهده المغرب في السنوات الأخيرة، نتيجة لضعف التساقطات مما أثر بشكل كبير على الثروة المائية ، وبناء على الاجتماع المنعقد بقاعة الإجتماعات بمقر جماعة وجدة بتاريخ 05 يناير 2024 الذي ترأسه رئيس مجلس جماعة وجدة بحضور ممثلي الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ووكالة الحوض المائي لملوية، وتماشيا مع الأهداف التي سطرتها الجماعة، وفي إطار العمل التشاركي مع مختلف الشركاء تحت شعار : ” الموارد المائية في تراجع خطير ، ترشيد استهلاك الماء مسؤوليتنا جميعا”.

كما سينظم مجلس جماعة وجدة والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء ووكالة الحوض المائي لملوية بتعاون مع الجمعيات والوداديات والتعاونيات والفاعلين في المجتمع المدني والمواطنين لقاءات تحسيسية متواصلة بعدد من المركبات الثقافية والاجتماعية والرياضية الموزعة على مختلق أحياء المدينة، المركب الثقافي والرياضي النور، المركب الثقافي والرياضي النجد، مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية الأمل، مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية السمارة، مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية الجرف الأخضر، المركز المختلط للخدمات الاجتماعية لحي السلام، مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية السليماني، مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية النصر، الفضاء الأمريكي، ودار المواطن امباصو وذلك من 20 فبراير لغاية 21 مارس 2024.

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