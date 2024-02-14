تارودانت : فلاحون يواجهون صعوبة الحصول على تراخيص حفر الابار

ع اللطيف بركة : هبة بريس

ندد عدد من الفلاحين بمنطقة هوارة اقليم تارودانت ، في اتصالهم ب ” هبة بريس” بأسلوب مسؤولي وكالة الحوض المائي لسوس ماسة، في التعامل مع طلباتهم المتعلقة برخص حفر الابار والأثقاب المائية .

وشجب هؤلاء في تظلمهم أسلوب ازدواجية الخطاب لمدير وكالة الحوض المائي ، في إشارة لهم ان هذا الأخير في الاجتماعات الرسمية يعد بدراسة وتسريع منح الرخص، لكن على مستوى الواقع حينما يتقدم الفلاحون بطلباتهم لإدارة الوكالة لا يجدون سوى الإهمال واللامبالاة .

بل ان هؤلاء يستنكرون أسلوب التعامل واستقبال الفلاحين بمقر الوكالة بأكادير، بعدما يتنقلون من مختلف المناطق البعيدة لإيداع طلباتهم او استفسار عن مسار معالجتها من طرف الإدارة، غير أنهم يصطدمون بسوء الاستقبال من البوابة الرئيسية إلى جميع مكاتب وأجنحة الوكالة ، بل ان الكثير منهم يبقى خارج مقر الوكالة تحث رحمة أشعة الشمس، في وضع لا يليق بدور الفلاح وأهميته الكبرى في تحقيق الامن الغذائي للبلاد.

وفي السياق نفسه، فقد سبق لمسؤولي وكالة الحوض المائي في اجتماعات رسمية، قد وعدت الفلاحين خصوصا اولاءك الذين تم قطع مياه سقي ضيعاتهم الفلاحية من مياه سد أولوز ، بان يتم تسهيل مسطرة حصولهم على تراخيص حفر الاثقاب المائية، غير ان كل ذلك كان مجرد كلام ووعود .

ويأمل الفلاحون تدخل الوالي امزازي لتصحيح هذا الوضع بداخل وكالة الحوض المائي لجهة سوس ماسة ، وحث مسؤوليها باستقبال جيد يليق بالفلاحين وتخصيص أماكن الانتظار تحترم كرامتهم.

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