اسبانيا.. المزارعون يواصلون تظاهراتهم ويغلقون طرقا رئيسية

2024-02-14 / 11:30
0
هبة بريس - وكالات

يواصل المزارعون الإسبان تحركاتهم بعد أسبوع على بدئها لا سيما في كتالونيا (شمال شرق)، حيث أغلقوا طرقا وبنى تحتية بجراراتهم احتجاجا على صعوبات تواجه القطاع.

وتجمعت مئات الجرارات الآتية من أماكن مختلفة في كاتالونيا أمام أحد مداخل ميناء تاراغونا، على بعد 100 كيلومتر جنوب برشلونة، من دون وقوع أي حوادث.

ونقلت الصحافة الإسبانية عن مسؤول في هيئة الموانئ قوله إن الاغلاق تسبب في انخفاض حركة الشاحنات الداخلة إلى الميناء والخارجة منه بنسبة 83%.

وقرب الحدود مع فرنسا، أغلق المتظاهرون جزءا من الطريق السريعة “أيه بي-7” (AP-7)، بالجرارات والحواجز وأحرقوا نباتات على الطريق، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وعند مداخل السوق المركزية الكبيرة في ميركابارنا التي تزود برشلونة ومحيطها بمنتجات طازجة، أغلقت نحو عشرة جرارات إحدى نقاط الوصول سلميا.

وأكد بيان صادر عن اتحاد المزارعين في كاتالونيا، أحد المنظمات الرئيسية المشاركة في التظاهرات أمس الثلاثاء، أن التحركات أتت على خلفية “منافسة غير عادلة” من المنتجات المستوردة من دول “لا تحترم المعايير الأوروبية”.

كذلك ندد المزارعون الإسبان على غرار مزارعين أوروبيين في دول مجاورة بالسياسة الزراعية الأوروبية المعقدة جدا والمعايير المقيدة أكثر مما ينبغي والأسعار المنخفضة جدا.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل شخص في حادث إطلاق نار ببروكسيل

مقتل شخص في حادث إطلاق نار ببروكسيل

2024-02-14 / 12:55
Photo of السينغال.. الخليفة العام للطريقة التيجانية يدعو إلى ضبط النفس

السينغال.. الخليفة العام للطريقة التيجانية يدعو إلى ضبط النفس

2024-02-14 / 10:34
Photo of جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل حول الهجوم على رفح

جنوب إفريقيا تقدم طلبا عاجلا لمحكمة العدل حول الهجوم…

2024-02-13 / 15:06
Photo of أردوغان: السلام في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية

أردوغان: السلام في منطقتنا يمر من تأسيس دولة فلسطينية

2024-02-13 / 13:50
Photo of نيويورك.. مقت.ل فتاة وجرح 5 آخرين في إطلاق نار داخل مترو الأنفاق

نيويورك.. مقت.ل فتاة وجرح 5 آخرين في إطلاق نار…

2024-02-13 / 09:58
Photo of “كتائب القسام” تعلن قت.ل 10 جنود إسرائيليين جنوب غزة

“كتائب القسام” تعلن قت.ل 10 جنود إسرائيليين جنوب غزة

2024-02-12 / 16:55
Photo of سفينة تجارية عملاقة تابعة لأمريكا تتعرض للقصف في البحر الأحمر

سفينة تجارية عملاقة تابعة لأمريكا تتعرض للقصف في البحر…

2024-02-12 / 13:56
Photo of “لم نعد بقرة حلوب لفرنسا”.. 3 دول أفريقية تؤسس تحالفا ماليا

“لم نعد بقرة حلوب لفرنسا”.. 3 دول أفريقية تؤسس…

2024-02-12 / 09:30
Photo of الولايات المتحدة.. كلب بوليسي يعثر على جثث قرود في أمتعة مسافر قادم من الكونغو

الولايات المتحدة.. كلب بوليسي يعثر على جثث قرود في…

2024-02-11 / 21:50
Photo of يديعوت: خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الاسرائيلي بسبب رفح ومصر

يديعوت: خلاف حاد بين نتنياهو والجيش الاسرائيلي بسبب رفح…

2024-02-11 / 20:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق