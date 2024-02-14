بسبب “خربوشة”.. حفدة القائد عيسى يجرون باطما إلى القضاء

هبة بريس - القسم الفني

قرر حفدة عيسى بن عمر العبدي، رفع دعوى قضائية ضد الفنانة المغربية دنيا باطما، المعتقلة بسجن الاوداية.

وتقدم حفدة القائد عيسى، دنيا باطما بالإساءة إلى جدهم بعدما أعادت أداء أغنية خربوشة التاريخية، معتبرين أنها تتضمن إشاعات بالخيانة لوطنه ونسب ممارسات وأعمال وحشية إليه.

وشدد المشتكون على أن أغنية “خربوشة” أسطورية و لا وجود لها في الواقع، قبل أن يوجهوا تهما بالسب والشتم ونشر ادعاءات غير حقيقية وتتضمن مسا بالحياة الخاصة لجدهم وإضرارا. بسمعته.

هذا ويذكر أن عيسى بن عمر العبدي، قائد منطقة عبدة خلال الحقبة التاريخية من 1879 إلى 1914.

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