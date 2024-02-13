أياما بعد إعلان زواجها.. نرجس الحلاق تكشف عن تخوفها من فقدان حضانة ابنتها

2024-02-13 / 16:40
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هبة بريس - القسم الفني

أياما قليلة بعد إعلان زواجها للمرة الثانية، خبرت الفنانة المغربية، نرجس الحلاق، عن تخوفها من فقدان حضانة ابنتها الوحيدة “فنة”.

وقالت الحلاق في فيديو نشرته عبر خاصية الستوري في حسابها بموقع “انستغرام” : “منين كتكوني تفارقتي وعندك وليدات٠٠ مهم الأمهات لي عندهوم وليدات ومفارقينهم يخافوا على وليداتهم في ظل هاد القانون لي كاين فالمغرب”.

هذا ويذكر أن الزيجة الأولى للفنانة نرجس الحلاق، كانت بالفنان المهدي فولان، ورزق الثنائي بطفلتهما الوحيدة “فنة”، قبل إعلان طلاقهما.

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