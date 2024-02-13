“ليك في الكيك”.. إعلان لممثل مصري يثير جدلا واسعا

2024-02-13 / 13:00
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هبة بريس - وكالات

ضجة أحدثها الفنان المصري حمدي الوزير على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حملته الإعلانية الجديدة “ليك في الكيك”، والتي أثارت جدلًا واسعاً، خاصة أنه ظهر في الصورة بتعبير الوجه نفسه الذي اشتهر به بعد تقديمه في فيلم “قبضة الهلالي”.

وانهالت الانتقادات الحادة والتعليقات السلبية على الإعلان وعلى الفنان حمدي نفسه، حيث أكد البعض أن إعلانه الجديد مثير للجدل، وصورته تشير إلى إيحاءات لها علاقة بالتحرش.

وقال آخرون “اللي عملوا الإعلان تعمدوا إثارة الجدل لضمان انتشار المنتج.. الجملة دي لو اتقالت لوحدها كان عادي لكن وجود صورة الفنان المعروفة بأنها رمز من رموز التحرش الجنسي، فهذا أمر غير مقبول”.

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