الرباط.. ايداع ”حفار قبور” السجن بتهمة استغلال أطفال جنسيا

2024-02-13 / 12:59
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ع اللطيف بركة - هبة بريس

أحالت النيابة العامة لدى غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الرباط، يوم امس الاثنين 12 فبراير الجاري، شخص في الثلاثينيات من عمره، السجن المدني،متهم بجرائم استدراج الأطفال بواسطة التهديد والتدليس، ومحاولة اغتصابهم بالقوة، والسرقة، وتعاطي المخدرات.

وكان المتهم قد اعترف بأفعاله أمام النيابة العامة المكلفة بمكافحة العنف ضد النساء والأطفال في مدينة الرباط.

وكانت الشرطة القضائية، قد أوقفت المتهم، الذي يعمل كحفار قبور في العاصمة الرياط، بعد تحقيقاتها في قضية سرقته لكيس دقيق من محل تجاري،

فيما كشفت الأبحاث الأخرى عن تورطه في محاولات استدراج الأطفال، وتوثيق تلك المحاولات من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة.

وأقر المتهم، بعد مواجهته بالتسجيلات، بأنه يفقد السيطرة على رغباته الجنسية تجاه الأطفال بعد تعاطي المخدرات، ما يدفعه للبحث عن ضحايا لتحقيق مراده.

ووفقا للأبحاث التي اجريت مع المتهم فهذا الأخير كان يستدرج عدة أطفال، وقبل بعضهم بعدما جذب انتباههم أثناء لعبهم في الشارع، واختلي بهم لمحاولة اغتصابهم، ورفض بعض الأطفال الانصياع لرغباته وتمكنوا من الفرار.

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