“لم نعد بقرة حلوب لفرنسا”.. 3 دول أفريقية تؤسس تحالفا ماليا
سمح رئيس المجلس الوطني للدفاع عن الوطن الحاكم في نيجيريا، الجنرال عبد الرحمن تشاني بإنشاء عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي (دول تحالف الساحل)، مؤكداً أن هذه الدول لم تعد بقرة حلوب لفرنسا.
ونقلت تصريحاته وكالة “الأنباء الفرنسية” عن تشاني قوله: “العملة علامة على السيادة (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) منخرطون في عملية استعادة السيادة الكاملة… لم يعد من الممكن أن يكون هناك أي شك في أن تكون بلداننا البقرة الحلوب لفرنسا”..
وفي سبتمبر، وقع زعماء مالي وبوركينا فاسو والنيجر على ميثاق لإنشاء تحالف لدول الساحل من أجل “إنشاء بنية دفاعية جماعية”. من أي اعتداء على السيادة أو السلامة الإقليمية لطرف أو أكثر من أطراف ميثاق “ليبتاكو-غورما” لتحالف دول الساحل، الذي وقعته مالي وبوركينا فاسو والنيجر، سيُعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى وسيتطلب مساعدة من جميع الأطراف، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية.
8 تعليقات
اللهم احفظ الدول الافريقية من السرطان الفرنسي..
تحية تقدير واحترام للدول الافريقية الشقيقة…
بداية النهاية للمستعمر الفرنسي في أفريقيا..
لم نعد بقرة حلوب لفرنسا 3 دول أفريقية تؤسس تحالفا ماليا هكذا وصف عبد الرحمن تشاني بإنشاء عملة موحدة مع بوركينا فاسو ومالي دول تحالف الساحل مؤكداً أن هذه الدول لم تعد بقرة حلوب لفرنسا…
فرنسا انتهى زمن هيمنتها على ثروات افريقيا والعرب …
بينما جيراننا مقاطعة فرنسا في المنطقة المغاربية أرادوا بناء مغرب عربي جديد بدون المغرب.وإدخال البوليزاريوا معهم. يالا المهزلة.لم يستطيعوا بناء اقتصاد واردوا بنااء مغرب عربي بدوننا. شوفوا اسيادكم يا عبيد فرنسا السيادة على بلدانهم.
النيجر وليس نيجيريا دققوا قبل الطبع
النيجر وليس نيجريا.