الولايات المتحدة.. كلب بوليسي يعثر على جثث قرود في أمتعة مسافر قادم من الكونغو

2024-02-11 / 21:50
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هبة بريس - وكالات

تمكن كلب إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية من شم “رائحة غير عادية” في أمتعة مسافر عائد من إفريقيا، فكانت المفاجأة بوجود جثث قرود مجففة.

أفاد الراكب، العائد من زيارة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بأن أمتعته تحتوي على أسماك مجففة، لكن المفتشين في مطار بوسطن لوغان اكتشفوا جثثا مجففة لأربعة قرود نافقة.

لحوم الحيوانات البرية النيئة أو المعالجة بشكل طفيف محظورة في الولايات المتحدة بسبب خطر الإصابة بالأمراض.

قال جوليو كارافيا، مدير الجمارك بالمطار إن “المخاطر المحتملة التي يشكلها جلب لحوم الطرائد إلى الولايات المتحدة حقيقية، هذه اللحوم قد تحمل جراثيم يمكن أن تسبب الوباء، ومن بينها فيروس الإيبولا.

وقع الحادث الشهر الماضي، لكن السلطات أعلنت عنه يوم الجمعة.

وأشار رايان بيسيت المتحدث باسم مكتب الجمارك وحماية الحدود، يوم الأحد، إلى أن السلطات لم توجه أي اتهامات لصاحب القرود، لكنها صادرت جميع أمتعته.

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